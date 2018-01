Depois de seu tradicional Jogo da Amizade, que a Hublot organizou em Paris em junho, a marca reuniu trinta estrelas do futebol mundial para participar do Jogo para a Paz, a convite do Papa Francisco.

Em agradecimento, Diego Maradona presenteou o Papa com um relógio Big Bang Unico Unidos pela Paz. A peça será leiloada para arrecadar fundos para Scholas Occurrentes Fundação do Papa, o Centro Sportivo Italiano, U.N.I.T.A.L.S.I. eo Comunita Amore e libertà.