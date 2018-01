Paola de Orleans e Bragança lança série para inspirar mulheres na internet

No meio do ano passado, Paola de Orleans e Bragança sentiu uma necessidade enorme de desenvolver um trabalho no qual pudesse falar com mulheres sobre assuntos do universo feminino e assim unir e inspirar umas às outras. Dessa vontade nasceu o Projeto Estelar – uma série de filmes semanais no YouTube, em que ela entrevista mulheres com histórias de vida inspiradoras, abordando temas que vão do dia a dia ao debate sobre preconceitos. “A palavra que mais define o projeto é: sororidade. Quero que essa comunidade feminina que estamos criando traga empatia e companheirismo entre as mulheres e ajude a alcançar objetivos em comum”, explica. A ideia nasceu das 27 mil mulheres com as quais Paola já conversava todo mês através de suas curadorias de beleza, que chegam à casa delas em uma caixa, a Glambox. O próximo passo da princesa é dar palestras e fazer eventos a respeito do tema e assim inspirar mais e mais mulheres.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.