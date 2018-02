Corre pelo mercado que Abilio Diniz estaria negociando sua saída do Grupo Pão de Açúcar por US$ 7 bilhões. Plano? Comprar participação no controle global do Carrefour. A empresa francesa estaria de olho na experiência dele para corrigir graves problemas de gestão no Brasil e no mundo.

Consultado, Diniz afirmou que “seria uma maravilha se isto estivesse acontecendo”. Atesta não estar conversando com ninguém e que o assunto Carrefour é do ano passado.