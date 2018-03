Pano de fundo

Aline Galego transforma suas peças – todas feitas com tecidos reciclados – em uma tela em branco para artistas criarem. Desse mix nasceu a marca de jeanswear Rewish. “Trabalhei como estilista, por muito tempo, em grandes magazines, como a Marisa. E vi quanta sobra de tecido acaba sendo jogada no lixo, por não ter mais serventia. Foi assim que tive a ideia de comprá-las, para criar minhas coleções”, explica. “Já a parte de customização veio de um intercâmbio que fiz na Europa. Lá as pessoas são bem mais autorais e liberais com suas roupas e é comum misturar arte com moda. Não que aqui não exista essa fusão, mas ainda não é tão comum.” Todas as peças desenvolvidas por Aline são feitas sob encomenda, manualmente – e vendidas no e-commerce da marca. Mas ganharão, em breve, as araras da Área Oito.

