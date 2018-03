A recarga do Bilhete Único nos metrôs de SP apresenta falha constante. Desde a mudança da empresa operadora, no fim de agosto, a rede fica frequentemente “fora do ar”. Além do inconveniente, o usuário perde desconto na integração com o ônibus.

O metrô avisa que a implantação do novo sistema se estenderá até o fim de setembro.