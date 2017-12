A Flip, que começa no dia 30 de julho, em Paraty, contará pela primeira vez com a participação do Senac e da Câmara Brasileira do Livro.

No espaço batizado de Casa Literária e Gastronômica Senac/CBL, ocorrerá o projeto Cozinhando com Palavras. Curadoria do chef André Boccato.