Panela quente

Depois de 16 anos à frente de O Diário de Olivier, no GNT, Olivier Anquier se prepara para estrear mais um programa na emissora: Cozinheiros em Ação, reality show produzido pela Moonshot e que vai ao ar dia 26. Para o francês, o processo foi natural e criativo. Juntando sua expertise em TV com a vontade de fazer algo novo na grade brasileira, comandará uma competição entre mestres-cucas de bons pratos da culinária brasileira. O casting foi cuidadoso: “Escolhemos pessoas do País inteiro e de todas as classes sociais. Não são chefs profissionais. Isso aproxima ainda mais o público”, garante. Mesmo sendo um jogo, como a maioria dos realities, Olivier explica o diferencial: “Não seguimos o padrão internacional, em que há um distanciamento entre apresentador, jurados e competidores. Eu me envolvi no processo. Foi tudo muito afetivo e emocional. É a maior prova de que também sou brasileiro”, diz.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.