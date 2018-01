‘Pan, Olimpíada? É tudo dinheiro perdido’

Cético, o herói das piscinas Fernando Scherer adverte: o Pan foi um desperdício de dinheiro e isso pode se repetir em 2016

Débora Bergamasco

Dois bronzes olímpicos, sete ouros em Pan-Americanos e um reality show no currículo. Fernando Scherer, o Xuxa, 35 anos, parou de nadar há três e deu uma guinada em sua carreira de atleta, aventurando-se pelo mundo das celebridades. Participou da segunda edição do reality A Fazenda, da TV Record, em que dividiu holofotes com artistas como Adriana Bombom e Sheila Mello.

Na contramão da maioria dos atletas brasileiros, Xuxa é incisivo ao falar sobre o Brasil como sede da Olimpíada: “É dinheiro perdido, jogado fora” – opinião nascida dos grandes gastos com o Pan e de seus parcos resultados para o esporte. Daqui para frente, em nova fase, ele não quer ser reconhecido como ex-nadador. “Talvez escritor, o cara da autoajuda, conselheiro, apresentador…”

O que acha de o Brasil ser sede da Olimpíada? Assim que eu ouvi o resultado, que o Brasil sediaria, eu já não apoiei. Como brasileiro me envergonhei de ter tido um Pan-Americano aqui. Me envergonha a incoerência entre o orçamento de R$ 300 milhões e o preço final, que chegou a R$ 4 bilhões. E você vê a piscina do Pan ter que ser reformada para ser usada como piscina comum. E que também não serve para uma Olimpíada. Se já queriam sediar os Jogos Olímpicos, por que já não fizeram estrutura nesse padrão? Foi para construir tudo de novo? Destrói e constrói? É dinheiro nosso jogado fora.

Há o argumento de que o evento movimenta a economia do País. Sim, mas não precisa gastar tão acima do planejado. O problema é essa diferença entre orçamentos. Tem que fazer cálculos. Quantas pessoas estão trabalhando nisso? Ou só contratam incompetentes?

O que achou do desempenho brasileiro na Olimpíada da China? Pô, três medalhas de ouro? E o tanto de investimentos que foi feito nisso? O Brasil não ganha nem de Cuba. Não ganha nem do Phelps!

Mas, afinal, ele é o melhor do mundo… Ele sozinho ganhar de um país? Com oito ouros? Somos 200 milhões, será que não ganhamos de um atleta? É uma vergonha. Ganhar três medalhas de ouro é o máximo, claro, eu mesmo ganhei dois bronzes, mas tô falando em quadro de medalhas. Falta estrutura, organização. Vejo tanto potencial de dois metros de altura passando na rua e que não pratica nenhum tipo de esporte…

Foi difícil parar de nadar? Uma hora a gente tem que parar, não? Mas vivi isso como a perda de um grande amor. Me senti desamparado. As pessoas me perguntavam: “O que você está fazendo?”. Ora, mas por que eu tenho que fazer algo? Se alguém me falar que não vai fazer mais nada, direi: “Pô, parabéns, bom para você”.

Quando competia, você se incomodava com as cobranças por ser baladeiro? Tenho um lema: para uns, lazer é ir ao cinema com o namorado, ler um livro, ou ficar em casa. O meu é sair à noite. Mas no dia seguinte eu dava o melhor treino da semana, sem dormir ou dormindo pouco. Meu técnico sabia, mas eu nunca faltava. Às vezes me saía melhor nos treinos do que em competições. Porque estava feliz. Não é beber. É sair com amigos, ver gente, divertir-se. Você acorda no outro dia com outro astral, uma energia diferente.

No caso do Ronaldo Fenômeno, sempre que ele sai todo mundo pega no pé. Pegam porque é muita exposição e cobrança. Mas se ele for dormir cedo, quem garante que, por causa disso, vai fazer gol? Não é a balada que fará ele golear ou não. É a sorte no jogo, a bola entrar no pé dele, o time jogar bem…

A natação lhe deu dinheiro? Posso dizer que sou feliz. Sei o quanto preciso para viver e pagar as minhas contas. Tanto que não tenho apartamento. Pago aluguel até hoje. O dia em que eu morrer, morri – e pronto.

Na carreira, você se inspirou em alguém? Não, nem do esporte. Não via natação na TV nem quando nadava. Caí na natação por acaso. Eu assistia a tênis, ao Ayrton Senna. Mas nem o Pelé eu acompanhei.

Como é sua relação com o Gustavo Borges? Um dos meus melhores amigos. Mas a nossa vida é diferente. Ele tem a família, os filhos, os horários dele são complicados. Saio à noite, ele gosta de ficar dormindo. Ele me apoiou no Twitter na época em que eu estive na Fazenda.

Afinal, por que você decidiu participar desse reality show? Muitos não me compreenderam. Eu não fui para ganhar um milhão. Fama? Dinheiro? Já tenho os dois. Quis passar uma mensagem. Teria três meses para falar de um projeto para o qual fui convidado. A ideia é revolucionar o meio esportivo com educação, escolas, categoria de base. E também porque estou há um ano num período de autoconhecimento. Comentei com meu pai que eu queria me isolar. Pensei em ir para a Índia. Quando veio o convite da Record, falei: “Pô, nada seria mais legal”.

Os novos fãs hoje te veem como celebridade e não como atleta? Graças a Deus eles me veem como pessoa. Mas… um dia desses me pararam na rua e perguntaram se eu era o Xuxa da Fazenda. Eu disse: “Pó parar, velho, que Xuxa da Fazenda? Nadei 18 anos! E agora por ficar 35 dias no programa eu sou “o Xuxa da Fazenda?”. Não dá, né?

Daqui para a frente você se classifica como ex-nadador, ou o quê? Não, natação não precisa mais. Posso ser o escritor, o Xuxa autoajuda, o conselheiro, o apresentador, o repórter. O Britto Júnior (apresentador de A Fazenda) me chamou de livro de autoajuda ambulante. E isso não é pejorativo.

Você está escrevendo um livro? Sim. Sobre minha vida, meus questionamentos. Uma autoanálise da infância, natação, Fazenda. Não é de autoajuda, mas posso ajudar muita gente. Recebo muitos e-mails com pedidos de conselhos.

Que tipo de conselho? Nada a ver com esporte. Exemplo: a garota estava desiludida por terminar com o namorado e me disse que foi bom saber que há homens carinhosos como ela me viu ser com a Sheila Mello na TV. Outro conselho: nunca pense que você perdeu uma pessoa. Valorize-se.

E o livro é para quando? Fevereiro de 2012. O livro já tá pronto, tá escrito. É só alguém reunir tudo e publicar. Quero estudar psicologia nos EUA.

O meio artístico é muito diferente do esportivo? Não. A TV tem a mesma competição da natação. Lá pode ter um pouco mais de ego. Acho que é porque o sucesso do atleta depende da qualidade. E na TV pode depender de quem você conhece.

Vai namorar com a Sheila Mello? Temos conversado bastante. Tô muito a fim. É uma pessoa que eu a-do-ro!

Você era muito namoradeiro? Muito. Mas nunca gostei de mulher fácil. Sempre pensava: ou vai me passar alguma coisa ou então vai me arrumar confusão.