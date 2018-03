Página no Facebook foi criada para que israelenses “doem” votos a palestinos nas eleições do dia 22. IntituladoDemocracia Real, o perfil é obra de ativistas que participaram de campanha durante as eleições de 2010, na Inglaterra.

Naquela oportunidade, milhares de ingleses deram seus votos a pessoas no Afeganistão, Bangladesh e Gana – países afetados por políticas do Reino Unido.