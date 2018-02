Com a guerra na Faixa de Gaza, Hillary Clinton terá a chance de entrar para a história. “Abriu-se uma janela para que a nova secretária de Estado dê continuidade aos esforços do governo Clinton na busca da paz”, observou ontem o embaixador Rubens Barbosa, do alto de sua ampla experiência pelo mundo, principalmente na Embaixada brasileira nos EUA.



Se tiver sucesso, será indicada, com certeza, para o Prêmio Nobel da Paz.

