O Cinemark fechou parceria com a Royal Opera House. Até julho de 2015, a rede de cinemas vai exibir no Brasil sete óperas e três balés da companhia londrina. A primeira produção a ganhar a telona será Manon, com a bailarina argentina Marianela Nuñez.

