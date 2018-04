A estreia da peça A Gloriosa, de Marília Pêra, no dia 6, terá renda revertida para as obras do Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar – que completa 50 anos.

