Ontem, não foi um dia fácil para Dilma. Além das explicações aos jornalistas no final do evento sobre o Plano Safra – onde desmentiu rumores de que teria sido internada no domingo – ela chamou o amigão Patrus Ananias de “ministro do MAPA” – como é conhecido o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

