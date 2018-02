Caco Ciocler, em ato pró-memória das vítimas do Holocausto, na CIP, afirmou, em discurso, que a humanidade dará um passo rumo a um mundo melhor “no dia em que as pessoas não apenas respeitarem as diferenças, mas se interessarem pelas diferenças umas das outras”.

