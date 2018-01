‘País precisa de um tsunami de gestão pública’, diz Fabio Ermírio de Moraes

Fabio Ermírio de Moraes, do Grupo Votorantim, raramente se manifesta em público. Ainda mais sobre política.

Mas ontem, em conversa informal, o empresário – um dos apoiadores da recém-criada “escola” apartidária RenovaBR, responsável pela formação de 150 candidatos para esta eleição – frisou: “O País precisa de um tsunami de gestão pública e de um pacto da sociedade em prol da melhoria dessa gestão.”

Afinal, segundo Moraes, os brasileiros “têm de decidir quem vai sobreviver: o Estado ou a sociedade”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Este tipo de colocação agrada a João Amoedo, do Partido Novo. Em conversa com a coluna, o candidato à Presidência disse que “o Brasil só vai melhorar quando a elite empresarial tratá-lo como trata as suas empresas: pensando no longo prazo”.

E não no bônus semestral.

Leia mais notas da coluna:

+ ‘O Rio tem público, mas São Paulo tem plateia’, diz Ciro Barcelos

+ Projeto que altera o Estatuto do Torcedor vai para a Câmara