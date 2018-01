Pai herói 

Ao receber anteontem, no Estado, o Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa, Carmen Lúcia contou que seu pai, de 97 anos, pensa em desistir – “pelo bem do Brasil” – da ação que move contra a correção dos planos econômicos, atualmente parada no STF.

Sem ele no processo, a ministra não se daria mais por impedida e voltaria a dar quórum ao plenário – onde vários outros ministros se disseram impedidos – , o que permitiria que o julgamento fosse retomado.

Pai 2

Para trancar a ação do pai, a premiada saiu direto do Estadão para Belo Horizonte.