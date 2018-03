Antonio Pinto– compositor das trilhas sonoras de Central do Brasil e do documentário sobre Amy Winehouse, que estreia em Cannes em julho – vai encarar o palco do Teatro Colón, em Bogotá, dia 30.

Interpretará canções que fez para o filme Amor Nos Tempos do Cólera com a Sinfônica da Colômbia. A tiracolo leva a filha Manuela, 14 anos, com quem fará dueto.