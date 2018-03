A polêmica em torno do show de Zeca Pagodinho no Clube Paulistano é, para a diretoria, nada mais que intriga da oposição. A escolha do cantor para se apresentar dia 28 na sede do clube havia sido criticada por alguns sócios, para os quais ele é “popular demais” para o perfil dos associados.



O show não só está confirmado, como os 1.250 ingressos postos á venda na segunda, acabaram na terça.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.