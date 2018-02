O Google, que acaba de ser condenado a pagar R$ 50 mil por hospedar no YouTube vídeo com ofensas a Netinho de Paula, terá mais dívidas a somar. Ainda no ar, contrariando decisão da Justiça, o videoclipe mescla imagens do candidato ao Senado cantando versão de Cohab City com imagens de mulheres espancadas. A multa diária é de R$ 10 mil.

