Páginas de pincel e batom

Pioneira no mundo dos blogs de beleza no Brasil, Victoria Ceridono comemora oito anos à frente do bombadíssimo Dia de Beauté. Para tanto, a moça alça voo além do universo digital em um projeto heteredoxo: lançar um livro sobre maquiagem. Victoria, que é editora de beleza da revista Vogue, mora em Londres mas passou a última semana em São Paulo, produzindo as imagens para o livro, que a editora Paralela pretende publicar em setembro.

Além de falar de maquiagem e listar dicas práticas de passo a passo, ela amplia o trabalho com crônicas. “Gosto de explicar que existe um mundo real entre a cara lavada e a maquiagem do salão de beleza. E também discutir por que tem mulheres que acham que suas olheiras são as piores do mundo.” Sobre o processo de criação, Victoria diz ter ido buscar referências nos livros de culinária. “Acho que a palavra que mais se encaixa no que queremos chegar é ‘charme’. A intenção é seduzir o leitor visualmente. E isso é algo que está muito presente nos conteúdos de gastronomia atuais.”

O paralelo vai além: “Algumas pessoas acham que maquiar-se é como cozinhar, que é só seguir uma receita. Mas cada um tem um jeito próprio, uma mão diferente. Assim como na cozinha, nunca fica igualzinho”, explica. / MARILIA NEUSTEIN