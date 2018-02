Após atritos por brasileiro executado, Brasília aceita embaixador da Indonésia

Chamou a atenção de muitos, na entrega de credenciais por 22 embaixadores ontem, no Planalto, a alegria e descontração do novo representante da Indonésia, Toto Ryanto.

Que, nove meses atrás, viu cancelada em cima da hora a sua recepção ao novo posto. Motivo? Naquele momento estavam muito tensas as relações entre Brasília e Jacarta. Dilma se empenhava em salvar a vida do brasileiro Rodrigo Gularte, que havia sido condenado à morte pela justiça indonésia, por tráfico de drogas. O empenho da presidente, na ocasião, foi infrutífero — Gularte foi executado no final de abril por um pelotão de fuzilamento.

A boa disposição de Ryanto na cerimônia de ontem foi entendida, por alguns presentes, como sinal de que o conflito é uma “página virada” nas relações entre os dois países.