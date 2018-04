Pagar é para quem deve

Motoristas, cuidado. Vem aí uma cruzada, por inspiração de Marcio Fortes, das Cidades, para acabar com um dos truques mais comuns no trânsito – a transferência, para outros, dos pontos de uma infração. O golpe do “não era eu no volante”.

“A ideia é dificultar o preenchimento do atestado e punir a falsa informação”, avisa Fortes. Entrou no novo texto do Código de Trânsito, já na Casa Civil.

