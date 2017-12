Na barulheira geral, houve espaço, no sambódromo, para se falar de Aedes aegypti. Alexandre Padilha, da Saúde municipal, insistia no mantra: “Como 85% dos focos do vírus estão dentro das casas, só ganhamos essa guerra se trabalharmos todos juntos”.

Chamou a batalha de “guerra dos 10 minutos”. O tempo, uma vez por semana, para se cuidar de água parada em uma residência.