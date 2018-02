Yussuf Islam– Cat Stevens– foi ovacionado por alguns muçulmanos no Credicard Hall, sábado. Além de gritos de “salamaleico”, devolvidos ao público com “aleikum salam” (que a paz esteja com você), casal islâmico aplaudiu de pé o final da música My People, que o compositor fez especialmente para os povos da Primavera Árabe.

Yussuf deixou no País inúmeros novos fãs – quem trabalhou na produção se impressionou com a gentileza do cantor.