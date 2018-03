PAC-derme, o retorno

Enquanto Lula chamava anteontem cada um de seus ministros para saber o porquê do atraso no PAC, técnicos do PSDB davam números a esta preocupação: o governo liberou, até 5 de abril, menos de 1% das verbas relativas às obras do plano para este ano.

Nos dados do Siafi, o portal de contas do governo só saíram até agora R$ 186 milhões, de um total autorizado de R$ 20,67 bilhões. E duas dessas obras, o Rodoanel e Tucuruí, levaram R$ 114 milhões – praticamente 60% do dinheiro.

Veja também:

Outras notas no blog da coluna Direto da Fonte