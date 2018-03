Lula prometeu sexta-feira a Manoel Rangel, presidente da Ancine. Vai lançar pessoalmente o programa Cinema Perto de Você, que contará com recursos do BNDES para construção de salas em cidades onde a concentração da classe C é grande.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.