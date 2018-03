Owen Wilson está no Brasil e foi fotografado em churrascaria no Shopping Iguatemi

Owen Wilson foi flagrado pela coluna nos corredores do Shopping Iguatemi após almoço com o apresentador Luciano Huck no restaurante Rodeio (foto).

O ator americano está no Brasil para prestigiar o casamento do amigo Guy Oseary — empresário da banda U2, de Madonna entre outros pop stars — com a modelo brasileira Michelle Lima, que acontece dia 24, no Rio.

A cerimônia está marcada para acontecer aos pés do Cristo Redentor, já a festa de arromba será na casa de Angélica e Luciano Huck,