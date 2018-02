Ovo em pé?

Integrantes do mercado financeiro ouvidos por esta coluna receberam bem a notícia de que Paulo Caffarelli ocupará a secretaria executiva da Fazenda, cumprindo papel de segundo homem no Ministério. Acreditam que o ex-VP do Banco do Brasil, classificado como técnico e muito bem preparado, ajudará na hoje quase inexistente interlocução.

Entretanto, querem ver para crer. Estão de olho, por exemplo, no tamanho do corte no Orçamento e se este será realista e factível. Bem como no número do superávit primário.

Ovo 2

Aos que acham que Caffarelli pode ter vínculos partidários, vai aqui uma informação: o executivo comandou várias missões importantes de investigação interna no BB.

E nomeado interventor da área de Marketing assim que Henrique Pizzolato foi demitido do cargo de diretor – ajudando a recuperar a imagem da instituição.