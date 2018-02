O plano do governo Dilma em usar aviões não tripulados para monitorar o tráfico de drogas nos centros urbanos pode esbarrar em um detalhe: o único lugar no mundo que essas aeronaves têm autorização para sobrevoar áreas habitadas, sem restrição, é no… Afeganistão.

Caso saia do papel, o projeto deve consumir US$ 400 milhões em dez anos.

