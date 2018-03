Ouviram do Ipiranga

Os três “Neves” da família garantem que não assistiram ao filme. Portanto, durante a pré-estreia de Tancredo, a Travessia, anteontem, tanto a filha do presidente, Inês Maria, como Aécio e Andréa se emocionaram visivelmente.

Dirigido por Silvio Tendler e produzido por Roberto D’Ávila, o longa tem duração de 1h30 e cobre a trajetória do político mineiro desde o suicídio de Getúlio Vargas até sua morte. Dramaticamente, a diverticulite o tirou de cena na véspera da posse como primeiro presidente pós-ditadura do Brasil.

Na sala 3 do Espaço Unibanco, no Shopping Bourbon, o clima entre os seletos convidados era de nostalgia. “Tão perto e tão longe. Foram 25 anos”, contabilizou Andréa, impressionada com a velocidade do tempo. E com saudade de quando tudo no País era esperança e otimismo. Aécio ressaltou, com orgulho, a dicotomia do avô, cuja personalidade pendulava entre conciliadora e corajosa. “Sem jamais perder o humor”, lembrou, sendo interrompido por um “olhaí o legado de Tancredo”, disparado pela musa das Diretas, Fafá de Belém.

Só então Aécio abriu um sorriso ao lado da mãe, que declarou ter gostado da noite. A família interferiu? D’Ávila, ao anunciar que o documentário entra em circuito dia 28, afirma que não.

Em peso, tucanos prestigiaram o evento. Ausências notadas: Tasso Jereissati e FHC.