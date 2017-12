Ouvir estrelas?

Moradores de Itaquera vêm questionando a subprefeitura do bairro sobre o Planetário do Carmo. Um dos mais modernos do Brasil – custou cerca de R$ 16 milhões, copatrocinados pela Telefônica –, foi fechado há mais de um ano por problemas estruturais.

E até agora… nada.

Estrelas? 2

Contactada pela coluna, a Prefeitura afirma que a reinauguração está prevista para o segundo semestre. Originalmente, o plano era devolver o planetário à comunidade antes da Copa do Mundo.