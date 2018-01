O mal-estar entre Adriana Duque e a Dolce & Gabbana continua. Segundo o advogado da artista, Pedro Fida, a marca italiana não só não entrou em contato com ela como pôs à venda, esta semana, os headphones que Adriana diz serem criação sua. Preço do mimo? US$ 7 mil.

Procurada pela coluna, a maison italiana nada quis declarar.