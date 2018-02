Minutos antes da cerimônia no Palácio do Planalto para formalizar o corte no preço da energia elétrica, anteontem, Brizola Neto e Moreira Franco conversavam sobre os primeiros meses do ministro do Trabalho, que assumiu em maio. “Conte conosco para o que precisar”, disse Franco.

Curiosidade: nos anos 1980, o maior adversário político de Leonel Brizola foi justamente… Moreira Franco.