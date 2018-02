Chega ao Brasil, até novembro, o Cinquecento de grife. Parceria da Fiat com a Gucci (ainda sem preço definido), será lançado no Salão do Automóvel, em outubr.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.