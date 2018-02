Sílvio Torres, secretário de Habitação, aproveita visita do BID esta semana para pedir mais US$ 1,7 bilhão.

Quer ampliar os investimentos para tirar moradores da área de risco da Serra do Mar.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.