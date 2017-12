O carioca André Heller-Lopes resolveu inovar na produção da ópera Adriana Lecouvreur, que estreia no Theatro São Pedro, em abril. Para contar uma história do século 18, ele faz uma ambientação de estúdio de TV, com câmeras em volta, tipo BBB, o tempo todo.

