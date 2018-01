Indagado sobre o motivo de a Saudi Aramco não ter participado do leilão de Libra, o príncipe Abdulaziz Bin Abdullah, respondeu de pronto: “Mas ela foi convidada?”.

Controlada pela família real, a maior empresa petrolífera do mundo (de capital fechado), avaliada em US$ 10 trilhões, nem sequer se inscreveu.

Outro mundo 2

O poder da casa Saudi foi constatado no jantar do Bandeirantes (fotos ao lado). O filho do rei saudita trouxe pelo menos 20 jornalistas em seu avião particular para cobrir as duas horas de evento – transmitido, ao vivo, para a TV estatal na Arábia Saudita.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Detalhe: é proibido fazer perguntas diretamente ao príncipe sem que o séquito de seguranças arme, imediatamente, um… bloqueio.