Quem conversou ontem com Luiz Trabuco testemunhou sua surpresa com o fato de a Justiça Federal em Brasília ter acolhido denúncia feita pela PGR no caso Zelotes.

Entretanto, o presidente do Bradesco se mostrou sereno por acreditar na Justiça, bem como no rito legal dos processos. Com essa decisão judicial, a qual respeita, Trabuco e outros integrantes do banco vão usar o que chamam de “oportunidade de defesa, que será ampla, certamente”.

Outro lado 2

Trabuco entende que todos estão sob o respaldo e proteção da lei, à qual o cidadão deve prestar conta sempre que solicitado. E que sua sensação é estar “em uma peregrinação na qual nossos valores e verdades estão postos à prova”, emendando ser este um momento de “superação das angústias e dificuldades”.