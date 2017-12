Outro lado

Após vídeo divulgado pelo Bar Quitandinha, anteontem, Eduardo Carnelós, advogado da casa, se posicionou sobre o episódio envolvendo o bar e o relato de assédio feito por Júlia Velo. As imagens das câmeras de segurança, diz ele, “combinadas com o que se divulgou nas redes por quem acusa”, deixam claro que “se crime há, é contra a reputação do bar”.

Para ele, os funcionários do local “agiram para preservar a calma e o bem-estar de todos os clientes que ali estavam”.