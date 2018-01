Já foi escolhido o americano que fará par com Armínio Fraga no tradicional evento Homem do Ano promovido pela Câmara Brasil-EUA. Será o ex-secretário do Tesouro da primeira gestão de Obama, Timothy Geithner – hoje da Warburg Pincus.

O jantar black-tie será dia 17 de maio, no Waldorf Astoria de NY. Mesas premium, de US$ 18 mil cada, esgotadas.