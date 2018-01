João Doria, pré-candidato à Prefeitura pelo PSDB, esclarece: na eleição de 1989, votou no primeiro turno em Mario Covas.No segundo, em Collor. “Contra Lula, se necessário, voto até no diabo.”

