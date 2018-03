A assessoria de Marta Suplicy rebate a Prefeitura: a senadora destinou, ao todo, mais de R$ 30 milhões para a cidade.

Somadas as emendas parlamentares para hospitais e CEU das Artes e as parcerias com Haddad enquanto ministra da Cultura – entre elas a criação da SPCine e a implantação dos Pontos de Cultura.