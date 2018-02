Quem, no Planalto, acredita que Mantega não tem se reunido com empresários paulistas, vai aqui a informação do ministério: ele esteve, nos últimos dez dias, com dois grupos diferentes – nos quais se encontravam de Benjamin Steinbruch e José Cutrale a Flávio Rocha, Daniel Feffer e Luiz Nascimento.

