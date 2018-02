Conforme a lei exige, foi entregue na segunda-feira, ao FGC, um relatório de auditoria encomendado pelos antigos controladores do Banco Cruzeiro do Sul. Feito pelo auditor Cezar Pires, contesta todos os ajustes do Banco Central que levaram à soma de um buraco de R$ 3,1 bilhões.

Pires era homem de confiança de Antonio Carlos de Almeida Braga, do Icatu.

Esta história financeira promete ser longa.