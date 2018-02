Fora do Flamengo, Zico conseguiu manter seu contrato de patrocínio de R$ 1 milhão com a Locanty, empresa de lixo do Rio. Em lugar de usar camiseta com a logomarca, o ex-craque colocará placas promocionais no seu centro de treinamento.

