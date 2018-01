Impeachment para Underwood em Home of Cards?

Vai ter golpe no House of Cards? O que se sabe por enquanto é que rola pesado, nas colunas de TV de jornais americanos, que Frank Underwood – o inescrupuloso presidente vivido na série por Kevin Spacey – será ameaçado, na nova temporada, por um processo de impeachment.

E na conversa a respeito vai entrar, segundo consta, o “case” Dilma do Brasil, que será “acompanhado” na TV pela equipe do presidente.

No centro do debate, a hipótese de que as leis d os dois países sobre o assunto são parecidas…