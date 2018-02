A Marinha entregou à Namíbia um navio-patrulha de US$ 26,5 milhões. Pouco antes, havia doado uma corveta. Vai negociar, ainda, a venda de lanchas rápidas.

O Brasil, tão interessado no país africano? É que a Namíbia tem reserva gigantesca de gás, um oceano de petróleo no seu além-mar e a segunda maior reserva de urânio do planeta.

