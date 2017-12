Enquanto Dilma Rousseff se reunia com o presidente da Guiné, Alpha Condé, e perdoava a dívida do país com o Brasil, tropas do governo reprimiam protestos da oposição guineense — que já deixaram 50 mortos nas últimas semanas.

A Guiné está revisando licença da Vale para explorar no país uma das maiores reservas de minério de ferro do mundo.