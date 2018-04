Michelle Nasser é movida a desafios. Enquanto o mundo se assustava com a recessão mundial, a empresária suíça – que há 12 anos trouxe a Armani para o Brasil – inaugurava a primeira loja da marca francesa Vilebrequin em São Paulo, outubro do ano passado. Em seguida vieram as filiais do Rio e de Salvador. “Apesar de sofrer com a crise, o Brasil foi extremamente poupado”, pondera a empreendedora.