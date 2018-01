Ouro e prata

Victoria Sayeg deixou a vida corporativa no passado para se dedicar as gemas. “Trabalhava em banco, mas sempre senti minha veia artística falar mais alto. Ano passado resolvi escutá-la e inaugurei minha marca de joias”. Com foco na mulher real, ela cria peças para serem usadas no dia a dia. “Não pretendo abrir loja, quero manter o processo como está, bem artesanal. Atendo minhas clientes com hora marcada. O serviço é personalizado e estou sentindo um bom retorno.” Por não ter loja, ela garante que consegue fazer um preço mais atrativo que o de mercado. Quinta-feira, a neo joalheira arma um almoço, no Josephine, para lançar a Coleção Particular. “Convidei 5 formadoras de opinião para criarem a quatro mãos suas joias desejo, que depois viraram minha nova coleção.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.